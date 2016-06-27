Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Полиция Петербурга ведет розыск преступников, которые повредили два десятка могил на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе города. Правоохранители обращаются за помощью к очевидцам случившегося. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владимир ЧПаев Полиция России

Последствия выходки вандалов были обнаружены подсобным работником кладбища около полудня в минувшее воскресенье, 26 июня. «Неизвестные преступники повредили в различной степени 20 частных могил», — отметили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция по этой статье, за преступление по сговору в составе организованной группы — до пяти лет лишения свободы.

Граждан, видевших момент совершения преступления, или располагающих информацией о личностях и местонахождении предполагаемых преступников, просят сообщить в УМВД России по Красногвардейскому району.

Читайте также в этом сюжете: Могилу главы Петроградской ЧК в Петербурге осквернили надписью «Палач»