Москва, 27 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Абсолютным лидером продаж среди жителей Москвы в 2016 году являются путеводители по России, они занимают 30% всех продаж туристических справочников и гидов. Самым популярным российским регионом является Москва, спрос на путеводители по столице по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году увеличился более чем на 76%. Об этом свидетельствуют данные аналитического замера продаж с марта по июнь 2016 года в сети книжных магазинов «Московский Дом книги».

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После Москвы вторым по популярности регионом является Санкт-Петербург, спрос на путеводители по городу на Неве в общем объеме продаж по России занимает 13%. На третьем месте — Золотое кольцо России (12%), далее следуют Крым (11%), Сочи (4%), Казань и Калининград — 2%.

«На фоне общей тенденции снижения выездного туризма падают продажи путеводителей по зарубежным странам, в особенности спрос на популярное в 2015 году направление — Турция, в частности, Стамбул, упал больше чем на 92%. Вместе с тем в последнее время у покупателей вырос интерес к путеводителям по Шанхаю, Азербайджану, Ирану, Марокко и Новой Зеландии», — отметила руководитель сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова.

На втором месте по популярности после России — гиды по Италии, в общем объеме продаж всех путеводителей они занимают 10%. На третьем месте — путеводители по Испании, которые занимают в общем объеме продаж 5%, на четвертом — туристические маршруты по Греции (4%). Продажи гидов по таким странам как Франция, Чехия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия и США в общем обороте продаж занимают по 3%.