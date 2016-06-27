Вашингтон, 27 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова переместилась на 37-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA): ранее она находилась на 35-й строчке. Новый рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

theplace2.ru Мария Шарапова

Снизился рейтинг также у Дарьи Касаткиной (она на 33-м месте, ранее была на 31-м) и у Маргариты Гаспарян (опустилась на 59-ю строку с 57-й). Теннисистка Светлана Кузнецова по-прежнему занимает в рейтинге 14-е место, Анастасия Павлюченкова — 23-е место.

Екатерина Макарова, напротив, поднялась — на 35-ю позицию с 39-й. Также повысился рейтинг Елены Весниной, занявшей 50-е место (с 53-го).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня Международная федерация тенниса (ITF)дисквалифицировала Шарапову на два года после того, как одна из допинг-проб теннисистки, взятая после 1 января 2016 года, дала положительный результат на мельдоний. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года.