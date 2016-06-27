Тбилиси, 27 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели считает, что Грузия должна участвовать в патрулировании кораблей НАТО на Черном море. Как заявила Хидашели на встрече с журналистами 27 июня, патрулирование на Черном море — очень важный процесс, и Грузия должна участвовать в нем наравне со странами НАТО.

U.S. Navy Катер береговой охраны Грузии

«Наша задача ясна: Грузия должна полноценно участвовать во всех мероприятиях, которые будут запланированы на Черном море. Это должно быть отражено в тех документах, с которыми Грузия вернется с Варшавского саммита НАТО», — пояснила министр.

По ее словам, речь идет о проведении совместных со странами альянса учениях на Черном море и регулярных визитах.