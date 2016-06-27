Тбилиси, 27 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Грузия отменяет обязательный призыв в армию. Соответствующий приказ 27 июня, на встрече с представителями СМИ, подписала министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.

U.S. Army Грузинская армия на параде

Она подчеркнула, что отныне министерство обороны Грузии не будет объявлять призыв на срочную военную службу, так как насильно призванные солдаты грузинской армии не нужны.

«Одним из моих обещаний была отмена обязательного призыва. Я говорила, что с 2017 года обязательного призыва в армию не будет. Служба в Вооруженных силах Грузии — большая честь, и все должны хотеть служить в них. А кто не хочет, насильно мы заставлять не будем», — пояснила министр.

Она отметила, что следующий министр сможет восстановить обязательный призыв в армию, отменив ее приказ и издав новый, если сочтет это необходимым.