Киров, 27 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности председателя правительства Кировской области назначен заместитель главы региона Алексей Кузнецов. Он обладает исчерпывающим объемом полномочий, необходимых для регулирования вопросов по всем направлениям жизнеобеспечения и развития региона, в его компетенции — решение всех текущих задач. Об этом сообщается сегодня на сайте правительства Кировской области в пресс-релизе под заголовком «Правительство Кировской области работает в штатном режиме». У Никиты Белых было 11 заместителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

kirovreg.ru Алексей Кузнецов

В администрации регионального правительства подчеркивают, все органы исполнительной власти также ведут работу в соответствии с действующими планами и регламентами. Все руководители — заместители председателя правительства области, министры — находятся на рабочих местах и осуществляют свои обязанности в соответствии со служебным распорядком.

Особо подчеркивается, что реализация всех действующих на данный момент и всех ранее запланированных программ и проектов будет продолжена. Регион, как и прежде, в полном объеме и в установленные сроки будет исполнять все государственные обязательства и полномочия во всех без исключения сферах.

Отметим, Алексей Кузнецов в ранге заместителя председателя правительства осуществлял общее руководство координацией деятельности органов исполнительной власти области по реализации приоритетных национальных проектов в Кировской области, развитию и реализации инвестиционных, инновационных проектов и научно-технической деятельности. Организовывал взаимодействие и координацию деятельности органов исполнительной власти области с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, банками, общественными организациями. Курировалт работу министерства экономического развития Кировской области,

министерства информационных технологий и связи, а также

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в Москве 24 июня в одном из ресторанов при получении взятки в 400 тысяч евро. Его взяли с поличным. Губернатору предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Басманный суд Москвы принял решение арестовать Белых по ходатайству следствия на два месяца до 24 августа.

