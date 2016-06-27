Лондон, 27 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джордж Сорос не делал ставки в пользу падения национальной валюты Великобритании в преддверии референдума о выходе страны из состава ЕС, заявил официальный представитель финансиста, сообщает агентство Reuters.

rongfx.com Фунт Стерлингов

По словам представителя известного инвестора, Сорос не ставил на обрушение фунта стерлингов в период, когда выступал за то, чтобы Великобритания не покидала Евросоюз. Однако Сорос получил прибыль от других инвестиций в связи с решением британских подданных покинуть ЕС.

Напомним, по итогам референдума, прошедшего 23 июня в Великобритании, почти 52% британцев высказались за выход страны из Евросоюза, против проголосовали чуть более 48%. После объявления результатов голосования о своей отставке заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до референдума о выходе Британии из ЕС Джордж Сорос заявил, что страну ждет «черная пятница», если граждане выскажутся за выход из Евросоюза. Финансист предсказал, что фунт стерлинга почти наверняка упадет, причем обрушение будет быстрым и сильным — не менее, чем на 20%. В 1992 году, в так называемую «черную среду», фунт рухнул на 15% вниз.