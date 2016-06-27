Москва, 27 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Отставки губернатора Кировской области Никиты Белых следует ждать после предъявления СК РФ доказательств его вины, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня, замену действующему губернатору скорее всего подберут в самом регионе.

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«На сегодня назначено заседание правительства. Поэтому отставку следует ждать после решения президента, когда Следственный комитет предъявит доказательства. После таких процедур и будет принята отставка», — пояснил политолог.

Он отметил неожиданность произошедшего с Белых и сопутствующую растерянность в регионе. «Насколько мне известно, там все произошло неожиданно, поэтому затруднительно сказать, кто же займет кресло Белых. Наверняка речь пойдет о процессе выдвижения ряда кандидатов в регионе», — считает Мухин.

Напомним, 24 июня в СК РФ заявили о задержании губернатора Кировской области Никиты Белых по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Как ранее пояснял официальный представитель комитета Владимир Маркин, обвинения в адрес главы региона не следуют рассматривать с точки зрения политической позиции Белых, так как губернатор был задержан с поличным.

Новость вызвала удивление в среде российских политологов.