Париж, 27 июня, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Министр финансов и государственных счетов Франции Мишель Сапен в эфире телеканала France 2 заявил, что после принятия на референдуме решения Великобритании следует как можно быстрее начать процедуру выхода из Европейского союза.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

По его словам, если Великобритания проголосовала за Brexit, то Лондону следует немедленно это осуществить. «Расхождения в подходе к этому вопросу между Францией и Германией нет», — сказал Сапен.

Сапен отметил, что к расходам для французов выход Великобритании из ЕС не приведет — процесс будет находиться под полным контролем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.