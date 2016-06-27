Минфин Франции: Британия должна немедленно начать процедуру выхода из ЕС
Париж, 27 июня, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Министр финансов и государственных счетов Франции Мишель Сапен в эфире телеканала France 2 заявил, что после принятия на референдуме решения Великобритании следует как можно быстрее начать процедуру выхода из Европейского союза.
По его словам, если Великобритания проголосовала за Brexit, то Лондону следует немедленно это осуществить. «Расхождения в подходе к этому вопросу между Францией и Германией нет», — сказал Сапен.
Сапен отметил, что к расходам для французов выход Великобритании из ЕС не приведет — процесс будет находиться под полным контролем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.