Рига, 27 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны, сообщает BNS.

emigrant.guru Граница

Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.

Авторы исследования указывают, что приведенные выше показатели говорят о серьезных проблемах в отношении между государством и латвийским обществом.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

Читайте также: Из-за миграции в Латвии возникнут проблемы с выплатой пенсий