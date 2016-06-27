Москва, 27 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что директор лагеря «Парк-отель Сямозеро» (Карелия), в котором отдыхали дети, погибшие во время водной прогулки 18 июня, Елена Решетова не обращалась в МЧС, пытаясь найти пропавших на Сямозере ребят самостоятельно.

openarium.ru Сямозеро

Глава лагеря не хотела сразу обращаться в МЧС, надеясь разобраться с проблемой без огласки. Об том Маркин сообщил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Маркин пояснил, что решение о том, что дети могут отправиться в водное путешествие, принимала сама Решетова. Затем от её заместителя Вадима Виноградова поступил сигнал, что лодки перевернулись: он не стал звонить в МЧС, а обратился к начальнице.

«Они думали, что все рассосется и своими силами справятся», — сообщил Маркин.

Детей искали знакомые Решетовой. По мнению Маркина, ребят погубило то, что начальство лагеря не обратилось к спасателям.