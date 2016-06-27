Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Ростов» с радостью встретили главную спортивную новость выходных. Пользователи сообщества команды в соцсети «ВКонтакте» ставят «лайки» и комментируют опубликованную запись о продлении Курбаном Бердыевым контракта с донским коллективом, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Ура! Он наш!» — не скрывает радости Маша Моргунова. А Фанис Исмагилов считает, что если Бердыеву «дать футболистов, поле, мячи, веревку, он любых научит обороняться, контратаковать, и выигрывать». Болельщик ФК «Уфа» Иван Исаков пожелал удачи «Ростову» и побед в Лиге чемпионов УЕФА. «Вы всем показали пример, как с маленьким бюджетом добиваться больших высот», — написал пользователь.

«Тренер остается, но это победа наполовину. Еще надо сохранить боевой строй команды и показать в Европе игру, за которую не стыдно будет болельщикам и очень стыдно будет игрокам нашей сборной», — высказался Дмитрий Моминов.

Напомним, что накануне туркменский специалист подписал контракт с клубом. О том, что Бердыев останется на посту главного тренера жёлто-синих ещё на два года, сообщил накануне в своём микроблоге Twitter донской губернатор Василий Голубев.

«Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с «Ростовом». Он остается с нашими ребятами еще на два года. Сейчас Бердыев с командой в Австрии на сборах. У ребят впереди много работы, пожелаем им удачи», — написал глава региона. Детали договора не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, перед тем, как подписать контракт, Бердыев дал устное обещание Голубеву остаться рулевым донской команды. Но для этого необходимо было решить финансовый вопрос. Весной образовались долго по зарплате игрокам и сотрудникам клуба, полностью ли они погашены, не уточняется.

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Отметим, что в эти дни «Ростов» находится на сборе в Австрии. Команда сыграла первый контрольный матч с коллективом из Венгрии. Футбольная баталия с «Уйпештом» завершилась вничью — 2:2. Впереди у желто-синих ещё одна встреча. С командой Чехии — «Славией» — дружина Бердыева встретится завтра, 28 июня, после чего вернётся домой.