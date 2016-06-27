Москва, 27 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Москве продолжительность рабочего дня можно корректировать согласно действующим нормам законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, комментируя предложение депутата Госдумы РФ сократить рабочий день на предприятиях из-за жары.

Ван Гог. Солнечный день

«Сокращение продолжительности рабочего времени устанавливается трудовым законодательством и распорядком дня предприятия. В трудовом кодексе есть определенные нормы при повышении температуры, когда уменьшается рабочий день. Деловой костюм на предприятиях носят согласно внутренним правилам компаний, поэтому в жару требования можно смягчить. Однако это уже все есть и поэтому интересно, что же в Госдуме предлагают», — отметил Антонцев.

При этом депутат подчеркнул, что в период знойной летней жары работу всех предприятий столицы сократить невозможно. «Поликлиники и больницы будут работать. Их не сократят», — пояснил он. Глава комиссии московского парламента добавил, что депутатам необходимо чаще обращать внимание на выполнение норм трудовогого кодекса работодателями. «Главное, чтобы на предприятиях создавались для работающих комфортные условия», — резюмировал он.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Мосгордумы Алексей Шапошников, в крайне опасных для здоровья погодных условиях прежде всего работодатели должны применить такие меры и снизить требования к дресс-коду. «Более того, обязательно создать на рабочем месте комфортную обстановку — я имею ввиду кондиционеры, обеспечение водой. Если потребуются дополнительные законодательные рычаги — будем над этим работать», — сообщил депутат.

Напомним, депутат Госдумы РФ Роман Худяков призвал работодателей Москвы сокращать рабочее время из-за жары и разрешить работникам в жаркую погоду ходить в любой удобной одежде на работу. По его словам, раньше времени с работы следует отпускать пожилых людей.