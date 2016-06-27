Киев, 27 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Из-за резкого скачка потребления электроэнергии, связанного с жарой, на фоне вывода в ремонт 5,5 ГВт АЭС и ТЭС и прекращения поставок угля из Донбасса власти Украины запросили у России 600 МВт электроэнергии в режиме технической помощи, пишет газета «Коммерсантъ».

ЛЭП

По данным издания, аварийный импорт будет стоит Киеву на треть больше, чем обычный. Отмечается, что в аналогичной ситуации в 2015 году Украина смогла закупить электроэнергию у «Интер РАО» по коммерческому договору, в 2016 году такой возможности нет — «Укрэнерго» не продлила контракт с российской стороной.

В «Системном операторе ЕЭС» (СО, диспетчер единой энергосистемы России) аварийные поставки подтвердили, пояснив, что 600 МВт — это максимальный объем поставок в режиме техпомощи. Стоимость поставок и их длительность не уточняется.

По данным «Укрэнерго», 22−23 июня пик потребления составил 17,5 ГВт, тогда как 21 июня — 17,1 ГВт, а 20 июня — лишь 16 ГВт. Скачок потребления произошел из-за использования кондиционеров и полива сельскохозяйственных угодий.

Издание отмечает, что Киев не приостановил экспорт энергии в Польшу — 24 июня было поставлено около 580 МВТ. Это связано с тем, что поставки осуществляются с Бурштынской ТЭС, которая не синхронизированной с остальной энергосистемой Украины.