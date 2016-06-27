Тольятти, Самарская область, 27 июня, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Совместное российско-американское предприятие GM-АВТОВАЗ начало изучать возможность организации промышленной сборки автомобилей Chevrolet Niva, которые сейчас выпускаются на «АвтоВАЗе» (Тольятти, Самарская область), на территории Казахстана, сообщает «АВТОСТАТ».

autopeople.ru Chevrolet Niva

Отмечается, что за первые пять месяцев текущего года на автомобильный рынок Казахстана поставлено на 72,4% меньше автомобилей Chevrolet Niva, чем в аналогичный период 2015 года: всего 224 машины. Поставки снизились из-за общего падения спроса на казахстанском автомобильном рынке Казахстана, который, в свою очередь, произошёл из-за вступления в силу нормативно-правовых актов об уплате утилизационного сбора, выплачиваемого перед поставкой машин на рынок.

Стоит отметить, что Казахстан стал в 2016 году вторым по объёму рынком, на который GM-АВТОВАЗ поставляет свою продукцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Самарской области Николай Меркушкин встретился с генеральным директором ЗАО «GM-АвтоВАЗ» Ромуальдом Рытвински. Руководство совместного предприятия выразило надежду, что при содействии правительства Самарской области будет реализован проект по выпуску новой Chevrolet Niva.

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