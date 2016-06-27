Ковров, Владимирская область, 27 июня, 2016, 09:12 — ИА Регнум. 25 июня на территории 467-го учебного гвардейского окружного Московско-Тартуского Краснознаменного центра подготовки младших специалистов танковых войск Западного военного округа в торжественной обстановке открыли бюст Героя Советского Союза Андрея Михайловича Серебрякова. Это советский офицер, танкист, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, он никогда не был ни во Владимире, ни в Коврове и его с Владимирской областью ничего не связывает. Но во Всероссийской общественной организации «Боевое братство», благодаря которой здесь появилась его скульптура, посчитали иначе: связующим звеном, по мнению общественников, являются танковые войска и фигура офицера вполне может стать хорошим примером и для воспитания, и для подражания курсантов и военнослужащих.

Екатерина Борисова Монумент Герою Советского Союза Андрею Серебрякову

В торжественной церемонии по случаю открытия памятника приняли участие руководители Владимирской области, Ковровского района и города Коврова, руководство военного учебного центра и представители Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Кроме того, специально приехала дочь героя, Людмила Серебрякова. Ей доверили спустить белоснежную ткань, которая до последнего момента скрывала скульптуру.

Когда под звуки оркестра ткань спала, взору собравшихся предстала фигура офицера, запечатленная по грудь в форме и каске танкиста. Людмила Серебрякова с волнением призналась, что в ее семье не ожидали такого предложения — мало того, что установить скульптуру в Коврове, но и изготовить сразу несколько экземпляров для установки в разных городах. Вскоре, по ее словам, аналогичная церемония пройдет в Воронеже — там Андрей Серебряков погиб в 1942 году, защищая город, — сгорел в танке. Он захоронен в одной из братских могил Воронежа.

«Он никогда не был на этой земле, но мне приятно, что бюст установлен там, где готовят танкистов. Наша Россия возрождается с глубинки. Я благодарна всем — и руководству организации «Боевое братство» и лично Михаилу Леонидовичу Сердюкову, и руководству Владимирской области и города Коврова, руководству этого центра — низкий-низкий поклон, за все», — сказала дочь героя, пожелавшая собравшимся «хранить боевые и трудовые традиции народа».

В ответном слове чиновники и военные почти в один голос говорили, что это мероприятие символизирует неразрывную связь времен и эпох.

«Уверен, памятник будет вдохновлять и способствовать профессиональному росту тех, кто здесь обучается. Страна, которая хочет большего для своих граждан, должна помнить своих героев — это линия нашего президента», — заявил заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков.

«Надоело переписывание и передергивание истории», — считает заместитель председателя организации «Боевое братство» Сергей Коновалов. А начальник 467-го учебного центра гвардии генерал-майор Владимир Золотухин уверен, что событие это знаменательное. «Мы восстанавливаем связь времен и эпох», — сказал он.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Коновалов, установка монументов производится в сотрудничестве с авторами проекта «Аллея Российской славы». Счет идет уже на сотни установленных памятников в больших и малых городах. Это и правители государства, и знаменитые воины, и люди, прославившие страну — от Михаила Ломоносова до Юрия Гагарина и наших современников.

На территории 467-го учебного центра в Коврове еще до празднования 70-летия с момента его образования (эта дата будет отмечаться в январе 2017 года) появится бюст первого командира 130-й стрелковой дивизии, правопреемником которой является учебный танковый центр, генерал-майора Николая Павловича Анисимова. Это также один из проектов «Боевого братства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета Владимирского областного общественной организации Валерий Малышев.

Справка ИА REGNUM:

3-я Московская дивизия народного ополчения, преобразованная в январе 1942 года в 130-ю стрелковую дивизию (2-го формирования), формировалась в том числе на территории современного города Коврова. В ноябре 1941 года эти соединения принимали участие в битве за Москву.

Герой Советского Союза Андрей Михайлович Серебряков родился в Рязанской области, в городе Ряжске, в семье рабочего. Был 11-м и самым младшим ребенком в семье. Окончил 7-летнюю школу, впоследствии окончил курсы механиков-водителей танков. В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-финской войны 1939−1940 годов. Звание Героя Советского Союза Андрей Серебряков получил в 1940 году. Он отличился в боях на Выборгском направлении — восемь раз водил боевую машину в атаку, подавляя огневые точки и уничтожая живую силу противника.

Как пишут источники, «своими действиями экипаж танка создал благоприятные условия для наступления стрелкового подразделения. 28 февраля 1940 года во время разведывательного рейда в глубь обороны противника в районе озера Хейкурила Андрей Серебряков установил местонахождение восьми дотов. Танк был подбит, но экипаж продолжал сражаться до темноты. Ночью танкисты устранили повреждение и вернулись в свою часть».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему командиру Серебрякову Андрею Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 295).

На фронт уходил из Москвы будучи сотрудником органов госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны был командиром танковой роты имени Феликса Дзержинского 475-го отдельного танкового батальона, танки «КВ» которого в мае 1942 года были изготовлены на средства трудящихся Дзержинского района Москвы