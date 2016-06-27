Вашингтон, 27 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В странах с жарким климатом и незначительным перепадом сезонных температур люди ведут себя агрессивнее и совершают больше преступлений, к таким выводам пришли американские специалисты, исследовав криминальную статистику разных стран, пишет издание Behavioral and Brain Sciences.

LuidmilaKot Жара. Лето

Ученые из университета штата Огайо сравнили уровень преступности в разных странах мира. По их мнению, чем жарче климат в той или иной стране, тем люди более раздражены и хуже контролируют собственные поступки. Кроме того, в странах с теплым климатом люди больше времени проводят на улице, взаимодействуя друг с другом, а следовательно, чаще становятся участниками ссор и конфликтов.

Однако по другой версии, на число преступлений влияет не только жара, но и другие аспекты, например, сезонный перепад температур. Так, жители стран, где температура значительно меняется в течение года, вынуждены готовиться к холодам, продумывать вопросы отопления жилищ и планировать работы в сельском хозяйстве.

А вот жители местностей с не столь заметным перепадом температур меньше думают о будущем, живя «одним днем». Это приводит к уменьшению самоконтроля и росту агрессии и насилия.