Москва, 27 июня, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Brent остается под давлением в связи с очевидными факторами. Во-первых, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, бегство из рисков говорит о недоверии к мировым темпам экономики, а значит, к восстановлению глобального спроса на энергоносители. Во-вторых, рост интереса к доллару США за последние торговые сессии создавал неблагоприятные условия для номинированной в USD динамики нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Чтобы понять, на что ставить дальше, имеет смысл определиться с мерой влияния двух подобных факторов. Опасения инвесторов по поводу темпов роста мировой экономики могут сохраняться в течение ближайших недель, что будет ограничивать темпы роста Brent. Все попытки нефти укрепиться будут рождать серьезный отпор. И это негативный фактор», — отметила Афанасьева.

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«Бегство из риска означает спрос на валюты-убежища, среди которых и доллар США. В таком случае у Brent все шансы оставаться под давлением, что не означает, что отчеты по запасам нефти от API и Минэнерго не будут оказывать влияния. Да, Brent может делать попытки закрепиться выше 50,00, однако они будут сопровождаться коррекциями», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник, поскольку инвесторы все еще оценивают решение граждан Великобритании по выходу страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 06:49 мск, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% — до $48,89 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $47,38.