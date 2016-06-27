Вашингтон, 27 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Референдум в Великобритании о выходе из Европейского союза (ЕС) почти не несет немедленных рисков для безопасности США. Об этом, как передает Reuters, заявила помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По ее мнению, Brexit не сможет нанести «серьезных проблем», так как Вашингтон и Лондон намерены и дальше поддерживать дружественные связи в сфере борьбы с террором и прочими вопросами безопасности.

«Мы сделаем все возможное, чтобы области нашего сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, оставались нетронутыми», — подчеркнула помощник главы Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Европейском союзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС.

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