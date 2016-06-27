Тяньцзинь, Китай, 27 июня, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян заявил 27 июня, что необходимо принять меры для стабилизации глобальных рынков после шока, вызванного выходом Великобритании из ЕС, сообщает Associated Press.

Флаг Китая

По его словам, состоявшийся 23 июня в Великобритании референдум оказал очевидное воздействие на финансовые рынки. «Мы становимся очевидными роста неопределенности в мировой экономике», — заявил Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине (КНР).

«В таких обстоятельствах нам нужно вместе ответить на вывозы, укрепить уверенность и создать стабильную международную среду», — добавил он.

Такая нетипичная реакция Пекина, который редко комментирует происходящее за его пределами, свидетельствует о том, насколько серьезным может быть результат выхода Великобритании из ЕС — основного торгового партнера КНР. Любая неопределенность, которая может привести к нарушению спроса на китайские товары, может иметь далеко идущие последствия для Пекина, заключает AP.