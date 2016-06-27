Москва, 27 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Пара USD/RUB явно перешла в режим более высоких границ диапазона благодаря негативной динамике нефти. Однако, по мнению старший аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пара может все же оказывать сопротивление этому фактору в связи с последствиями референдума ЕС для российской экономики.

ИА REGNUM Рубль

«Влияние Великобритании на Россию носит опосредованный характер. Несмотря на то, что ЕС — это основной торговый партнер России, именно с британцами доля торговых операций не так уже велика. И выход Лондона из ЕС — это повод для пересмотра торговых партнеров, среди которых Россия может занимать не последнее место», — пояснила Афанасьева.

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«Вполне возможно, что в связи с подобным решением будет наблюдаться рост торговых связей, а санкционная политика Запада смягчаться. Несмотря на то, что это больше дело перспективы, первичной реакцией все же может оказаться всплеск спроса на рубль, что не исключает возвращение пары USD/RUB ниже 64,00 к концу недели», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро к рублю 27 июня. Курс доллара США вырос на 1,2075 рубля до 65,5287 рубля. Евро потерял 24,34 коп. и составил 72,6582 рубля. Нефть марки Brent опустилась на 0,31% — до 48,89 доллара за баррель.