Москва, 27 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 27 июня незначительно отыгрывают снижение на фоне сохраняющейся после Brexit нестабильности на рынках, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:23 мск баррель Brent с поставкой в августе подешевел на 0,207% до отметки в $48,31. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $47,37 за баррель, потеряв 0,570%.

К 7:50 мск Brent упал на 0,3% — до $48,26 за баррель, WTI уменьшилась на 0,6% — до $47,36 за баррель.

Ранее 24 июня котировки нефти обрушились почти на 5%. Между тем, компания Baker Hughes сообщила о снижении числа работающих нефтяных буровых в США за предыдущую неделю на 7 штук — до 330. Этот показатель рос три недели подряд.