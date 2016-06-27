Вашингтон, 27 июня, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Россия представляет для США «экзистенциальную угрозу», так же как и для мирового порядка в целом. Соответствующие выводы генерала ВВС Бридлава изложены в работе «Следующие шаги НАТО: Как обращаться с Россией и другие угрозы», пишет журнал Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В своём эссе американский военный сообщил, что он убедился в неготовности сил США и НАТО в ЕС противостоять «российской агрессии» и изменению ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где продолжается «нестабильность», вступив в должность верховного главнокомандующего НАТО в ЕС в мае 2013 года. Тогда выяснилось, что, хотя военнослужащие очень хорошо оснащены технически, но к вызовам современности требуется другая подготовка.

«Основой любой стратегии в Европе должно стать осознание того, что Россия представляет собой непреходящую экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, их союзников и международного порядка», — написал он.

Бридлав подчеркнул, что Москва стремится вновь сделать Россию мировой державой, о чём свидетельствуют «имитации атак российских военных самолётов на американский эсминец в Балтийском море». Также самолёты российских ВКС возобновили свои полёты вдоль береговой линии Соединённых Штатов, также «демонстрируя свою силу».

Российское участие в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) на территории Сирии Бридлав назвал интервенцией, целью которой является «расширение влияния за рубежом». И к такой тенденции, наблюдаемой со стороны Москвы, ни Вашингтон, ни его союзники в должной мере не готовы, в то время как «Россия может выступить с открытой военной агрессией».

«И они не в достаточной степени готовы противостоять гибридной войне, которую Москва вела на востоке Украины», — заявил он. По мнению генерала, прежде всего США следует признать Россию глобальной угрозой и усилить свои позиции в ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в настоящее время НАТО следует быть более сдержанным в отношении России, так как существует угроза обострения отношений с Москвой.