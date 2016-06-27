Улан-Удэ, 27 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров Бурятии приблизилась к 6 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), 27 июня в регионе зарегистрировано шесть действующих очагов лесных пожаров на общей площади более 2,4 тыс. га в Хоринском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в Баргузинском заповеднике. Еще четыре очага локализованы на общей площади около 3,5 тыс. га в Прибайкальском, Муйском, Баргузинском, Хоринском районах.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

В ведомстве уточнили, что основные силы для тушения лесных пожаров в настоящее время сосредоточены в Прибайкальском районе республики. Пожар локализован на общей площади 3 350 га. На помощь прибайкальским лесникам направили работников 17 лесхозов. С огнем борются 50 парашютистов пожарных федерального резерва авиалесоохраны и Забайкальской авиабазы. Дополнительно привлекаются местные жители и арендаторы. Всего по республике на тушении пожаров задействовано более 600 человек. Применяется 69 единиц тяжелой и лесопожарной техники — бульдозеры, тракторы, пожарные машины.

Авиационная группировка состоит из 11 воздушных судов. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-8. Накануне, по данным РАЛХ, вертолет Ми-8 произвел шесть сливов воды по 3 тонны на очаг в Северо-Байкальском районе.

За прошедшие сутки ликвидировано три очага на общей площади более 245 га в Тарбагатайском, Муйском районах и в пригороде Улан-Удэ. Обнаружено три пожара на общей площади около 4 га, два из ликвидированы.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрирован 421 очаг, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 102 тыс. га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 51,5%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 70%», — говорится в сообщении Республиканского агентства лесного хозяйства.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 45 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.

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Из-за лесных пожаров под уголовное преследование попал бывший руководитель РАЛХ Николай Кривошеев. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июня в Бурятии действовало семь очагов лесных пожаров на общей площади около 5 тыс. га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике. Еще пять очагов в Селенгинском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах были локализованы на общей площади более 270 га.