Москва, 27 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Британский референдум остался в прошлом. Brexit оказал слабое влияние на российскую валюту. Теперь волатильность на валютном рынке будет снижаться, что позитивно для национальной валюты, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 27 июня, пройдут максимальные налоговые платежи (НДПИ, акцизы и НДС). Не стоит рассчитывать, что поддержка от них для рубля будет существенная. Экспортёры начали продавать валюту для уплаты налогов с 13 июня», — сказал Антонов.

Читайте также: «Заманчивая мечта»: есть ли условия для паритета евро/доллар?

«Сила рубля зависит от динамики цен на нефть. При восстановлении цен на Brent выше $48,50 курс доллар/рубль вернётся к уровню 64,45 руб. Если попытка окажется неудачной, курс доллар/рубль останется дрейфовать в диапазоне 64,69—66,30 руб. до 28 июня, пока не выйдут данные по запасам нефти от Американского института нефти», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль не решается на радикальные меры»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро к рублю 27 июня. Курс доллара США вырос на 1,2075 рубля до 65,5287 рубля. Евро потерял 24,34 коп. и составил 72,6582 рубля. Нефть марки Brent опустилась на 0,31% — до 48,89 доллара за баррель.