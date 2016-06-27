Астрахань, 27 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Астрахани установлен виновник крупной аварии на трассе под Астраханью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 27 июня, по предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель автомобиля «Volkswagen Passat», двигавшегося в сторону посёлка Лиман, который выехал ан встречную полосу.

30.мвд.рф Авария на трассе под Атсраханью

Лобового столкновения с автомобилем «Ford» избежать не удалось. В результате на месте погибли четыре человека — двое мужчин, находившихся в автомобиле «Volkswagen», а также молодой человек 1989 года рождения и 27-летняя девушка, которые ехали в автомобиле «Ford». Еще одного мужчину из первой иномарки медикам спасти не удалось, он умер прямо в больнице.

Еще двое детей в возрасте 4 и 5 лет, по уточненным данным, госпитализированы в тяжёлом состоянии. Как сообщили в МВД, они находились в салоне автомобиля «Ford» без удерживающих устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, две иномарки столкнулись лоб в лоб 26 июня около 19:00 на 106-м километре трассы Р-215 «Астрахань — Махачкала». На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС. Следователи проводят процессуальную проверку, личности погибших и пострадавших установлены.