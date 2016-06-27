Лондон, 27 июня, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Единственный претендент на выдвижение кандидатом от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп заявил, что просто-напросто не пускал бы беженцев в Европу, иначе следует ожидать не только распад ЕС, но и необратимые изменения на всем континенте, пишет The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его словам, если бы не проблема миграции, ЕС был бы цел. «Люди сыты по горло здесь в Великобритании или где-то еще, и вот увидите, другие страны последуют примеру [Лондона]», — сказал Трамп.

Он пояснил, что если продолжать принимать беженцев «с распростертыми объятиями», то через десять лет Европу будет не узнать. «Этого нельзя допустить», — сказал миллиардер.

В качестве решения проблемы с мигрантами Трамп предложил их просто-напросто не пускать, оказывая им помощь в «зонах безопасности» и отправляя обратно. В случае своего избрания президентом США медиамагнат пообещал тщательно проверять всех прибывающих в страну во избежание проникновения террористов.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2016 году Средиземное море пересекли около 210 тыс. беженцев и мигрантов. ЮНИСЕФ предупреждает, что с приходом лета количество беженцев из стран Африки будет только увеличиваться. Организация сообщает, что 235 тыс. мигрантов в настоящее время в Ливии готовы отправиться в Италию.