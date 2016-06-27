Киев, 27 июня, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Власти Украины из-за резкого повышения спроса на электричество, связанного с жарой, запросили у Москвы 600 МВт электроэнергии в режиме технической помощи. Своих ресурсов Киеву оказалось недостаточно, так как 5,5 ГВт АЭС и ТЭС были выведены в ремонт, а Донбасс перестал поставлять уголь, пишет газета «Коммерсант».

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Уточняется, что поставлена энергия из России будет по повышенной цене: стоимость увеличена примерно на треть. В рамках технической помощи 600 МВт электроэнергии — это максимум, который может быть поставлен.

Издание отмечает, что в июле 2015 года создалась аналогичная ситуация, и тогда Киев закупал электроэнергию у «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электричества) по коммерческому договору: было поставлено электроэнергии на 5,6 млрд рублей — 2,46 млн кВт/ч.

В этот раз подобная схема невозможна, так как «Укрэнерго» не продлила контракт с «Интер РАО» на текущий год.