Пекин, 27 июня, 2016, 07:05 — ИА Регнум. В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 100 млрд юаней ($15,12 млрд).

baike.m.sogou.com Юань

Финансовые операции проведены на срок 7 дней, их доходность составит 2,25%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, таким образом курс юаня остановился на отметке в 6,6375. В последний раз подобный курс был зафиксирован в декабре 2010 г.