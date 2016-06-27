Ставрополь, 27 июня, 2016, 07:02 — ИА Регнум.



Фото управления МЧС России по Ставропольскому краю Падение водопроводной трубы через реку Кубань на Ставрополье

В Ставропольском крае население восьми поселений два дня живет без воды из-за падения водопроводной трубы в реку. В районе введен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В субботу, 25 июня, в 17:30 упала воздушная водопроводная труба над рекой Кубань между станицей Барсуковской и селом Балахоновское. Причиной аварии стал подмыв опоры воздушного водовода.

Из-за падения в реку трубы диаметром 400 мм произошло аварийное отключение водоснабжения в трех муниципальных образованиях, объединяющих восемь поселений. Это село Балахоновское, село Галицино, аул Карамурзинский, хутор Ураковский Балахоновского муниципальногообразования, село Заветное, хутор Екатериновский Заветненского муниципального образования и село Вревское, хутор Первоказьминский, хутор Херсонский Вревского муниципального образования.

Населению сразу начали подвозить воду силами Ставрополькрайводоканала. Воду подавали 15 водовозами на 18 пунктов выдачи воды.

26 июня с 08:00 в Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб.

Для ликвидации последствий ЧС привлечены 43 человека 28 единиц техники.