Шанхай, Китай, 27 июня, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Китайские металлургические предприятия Wuhan Iron and Steel Сo Ltd. и Baosteel Corp. опубликовали заявления, согласно которым с 27 июня временно приостанавливается торговля акциями «для проведения стратегической реструктуризации».

assets.bwbx.io Металлопрокат

Китайские СМИ восприняли опубликованное заявление как намек о готовящемся слиянии крупнейших сталелитейных предприятий КНР. Слухи о возможность слиянии Wuhan Iron and Steel и Baosteel появились еще в 2015 г., однако представители компаний неоднократно их опровергали.

На этот раз, вероятнее всего, компании все-таки объединятся, только при таком условии оба предприятия смогут относительно безболезненно пережить сокращение производственных мощностей и перестроение национальной экономики КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Baosteel является крупнейшей сталелитейной корпорацией Китая, занимая 5-е место в мире по объему выплавки стали. В 2015 г. Baosteel выплавила более 36,11 млн тонн стали. Wuhan Iron and Steel занимает 6-е место в КНР с производственным объемом в 26 млн тонн.