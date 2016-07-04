Курган, 4 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Кургане сегодня, 4 июля, осуждена известный в Зауралье журналист, председатель Общественного совета УМВД России по Курганской области Юлия Васильева.

Курганский губернатор Кокорин с пресс-секретарём Сапожниковой (слева)

Уголовное дело в отношении главного редактора курганского портала «Очевидец-медиа» Васильевой было возбуждено минувшей зимой по ч. 2. ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в СМИ»). Речь идёт об анонимных интернет-комментариях в адрес Ольги Сапожниковой — пресс-секретаря губернатора Курганской области Алексея Кокорина.

Губернаторский пресс-секретарь просила признать клеветническими следующие комментарии, зачитанные мировым судьёй Татьяной Подкорытовой: «Оля спаивает Геннадьича» (отчество у главы Зауралья Кокорина — Геннадьевич. — ИА REGNUM), «Попойками от Оли славится областная администрация», «Спаивают Геннадьича дружки и Оля».

Данные комментарии были размещены на информационном ресурсе «Ура.ру». Сама Васильева категорически отрицает причастность к публикации данных высказываний, говоря о «фабриковании уголовного дела» и связывая нападки со своей профессиональной деятельностью и критическими высказываниями в адрес региональной власти.

«С момента возбуждения дела мне неоднократно говорили, мол, если бы не «заказ областной администрации», дело бы не просто не было заведено и направлено в суд, а не было бы принято даже заявление», — сообщила ИА REGNUM журналистка.

Пресс-секретарь курганского губернатора Сапожникова от комментариев отказалась.

Решением мирового суда Васильева приговорена к штрафу в размере 150 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Также суд постановил взыскать с журналиста 50 тыс. рублей в пользу пресс-секретаря за моральный ущерб.

ИА REGNUM уточняет, что недавно власти Зауралья «прославились» на всю страну сюжетом о том, что под окнами здания регионального правительства в центре Кургана растёт… конопля. Автором видеоролика на НТВ в программе «Салтыков-Щедрин-шоу» выступила Юлия Васильева.