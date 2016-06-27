Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2016, 06:48 — ИА Регнум. По предварительным прогнозам в результате реализации проекта Свободного порта на территории Петропавловска-Камчатского к 2025 году объём частных инвестиций составит до 9,8 млрд рублей, будет создано до 1150 новых рабочих мест. Поступления от резидентов свободного порта налогов, сборов (пошлин), обязательных платежей в бюджеты всех уровней составят до 3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, комментируя поправки в ФЗ «О Свободном порте Владивосток», которые предполагают расширение режима Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.

Порт Петропавловск-Камчатский

Сейчас на Камчатке существует один морской порт Петропавловск-Камчатский, в который входят 13 участков — портопунктов, расположенных в посёлках на побережье полуострова. «В новую редакцию закона о Свободном порте включена территория Петропавловск-Камчатского городского округа. Это позволит нам создать благоприятные условия для инвесторов, которые по тем или иным причинам, работают за пределами площадок ТОР. Режим Свободного порта не ограничивает направления работы бизнеса. Единственное условие — новое производство. Мы ожидаем, что расширение статуса свободного порта на территории Камчатского края создаст дополнительные преференции для бизнеса, привлечет в край новых инвесторов. У нас есть потенциальные резиденты в промышленно-производственной сфере. Сейчас начинаем вплотную работать с инвесторами», — заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Режим Свободного порта предусматривает круглосуточный режим на пунктах пропусков, упрощенный визовый режим, режим свободной таможенной зоны для резидентов. Резиденты порто-франко получат налоговые преференции и административные льготы. В частности, предусматриваются сокращенные сроки получения разрешительной документации в сфере строительства. Все проверки бизнеса будут в обязательном порядке согласовываться с Минвостокразвития. Единым органом управления Свободного порта Дальнего Востока станет Наблюдательный совет.