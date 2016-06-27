Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2016, 06:03 — ИА Регнум. На Козельском вулкане Камчатки начались тренировки юниорских мужских и женских сборных страны в рамках летних сборов национальных сборных. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр спорта края Андрей Иванов, всего на полуостров пока прибыли 16 спортсменов, тренировка которых рассчитана на месяц.

kamgov.ru Тренировка лыжников на Козельском вулкане Камчатки

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По словам министра, тренировки на снежниках Козельского вулкана проходят на высоте 1 100 метров, и такие условия для лыжной подготовки тренеры национальной сборной оценивают как почти идеальные.

«Если сравнивать с приэльбрусьем, то на Камчатке нет такого перепада высот. То есть, спортсмены могут выполнять длительные тренировки. Мы занимаемся на снежнике с 8 утра и до полудня с 15 минутным перерывом. Это очень серьезный объем и интенсивность, высота позволяет их выполнять. В приэльбрусье, конечно, сложнее — там тренировки проходят на высоте 3−4 тысячи метров, это гораздо тяжелее для организма, поэтому там удается выполнить меньший объем лыжной подготовки», — отметила тренер юниорской женской сборной команды России по горным лыжам Александра Купрейчик.

Единственная сложность, которую отмечают спортсмены, это очень мягкий снег, но эту проблему решают с помощью соли.

«На Камчатке соль очень хорошо «держит» снег, в других местах, где мы тренировались, он все равно остается мягким. И вообще, дома в России заниматься намного приятнее. За границей, в Европе менее комфортно — другой менталитет, чужая речь, незнакомые места. Все это нагружает психологически. А здесь все родное, на Камчатке еще и красота какая — замечательные виды, вулканы, океан!», — сказала победительница и бронзовый призер Всемирной универсиады в Италии в 2013 году Валентина Голенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство спорта России включило Камчатку в Концепцию организации летней подготовки национальных сборных РФ. Регион определён базовой площадкой для тренировок команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки спортсмены могут на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. В этом году Камчатка принимает сборную команду по горным лыжам.