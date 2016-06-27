Горнолыжные сборные России начали тренировки на вулканах Камчатки
Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2016, 06:03 — ИА Регнум. На Козельском вулкане Камчатки начались тренировки юниорских мужских и женских сборных страны в рамках летних сборов национальных сборных. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр спорта края Андрей Иванов, всего на полуостров пока прибыли 16 спортсменов, тренировка которых рассчитана на месяц.
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По словам министра, тренировки на снежниках Козельского вулкана проходят на высоте 1 100 метров, и такие условия для лыжной подготовки тренеры национальной сборной оценивают как почти идеальные.
«Если сравнивать с приэльбрусьем, то на Камчатке нет такого перепада высот. То есть, спортсмены могут выполнять длительные тренировки. Мы занимаемся на снежнике с 8 утра и до полудня с 15 минутным перерывом. Это очень серьезный объем и интенсивность, высота позволяет их выполнять. В приэльбрусье, конечно, сложнее — там тренировки проходят на высоте 3−4 тысячи метров, это гораздо тяжелее для организма, поэтому там удается выполнить меньший объем лыжной подготовки», — отметила тренер юниорской женской сборной команды России по горным лыжам Александра Купрейчик.
Единственная сложность, которую отмечают спортсмены, это очень мягкий снег, но эту проблему решают с помощью соли.
«На Камчатке соль очень хорошо «держит» снег, в других местах, где мы тренировались, он все равно остается мягким. И вообще, дома в России заниматься намного приятнее. За границей, в Европе менее комфортно — другой менталитет, чужая речь, незнакомые места. Все это нагружает психологически. А здесь все родное, на Камчатке еще и красота какая — замечательные виды, вулканы, океан!», — сказала победительница и бронзовый призер Всемирной универсиады в Италии в 2013 году Валентина Голенкова.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство спорта России включило Камчатку в Концепцию организации летней подготовки национальных сборных РФ. Регион определён базовой площадкой для тренировок команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки спортсмены могут на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. В этом году Камчатка принимает сборную команду по горным лыжам.