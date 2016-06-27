Пекин, 27 июня, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, таким образом курс юаня остановился на отметке в 6,6375. В последний раз подобный курс был зафиксирован в декабре 2010 г.

23yy.com Юань

Как отметили в заявлении, размещенном на официальном сайте Народного банка КНР, снижение курса юаня является временным и вызвано «внешними факторами», пишет «Синьхуа».

Скачки паритетного курса юаня к доллару США наблюдаются с конца мая. 30 мая за 1 американский доллар давали 6,5784 юаня. Столь низкий курс был зарегистрирован в последний раз более 5 лет назад — в феврале 2011 г. 31 мая паритетный курс юаня к доллару США остановился на уровне 6,5790, что всего на несколько пунктов больше, чем за день до этого.