Пекин, 27 июня, 2016, 05:00 — ИА Регнум. В КНР официально стартовали продажи первого гибридного седана Kia K5 Hybrid, официальная премьера которого состоялась на Пекинском автосалоне весной 2016 г.

ctdj.com.cn Kia K5 Hybrid

Силовая установка Kia K5 представлена бензиновым двигателей мощностью в 156 л.с., работающем в паре с электромотором, развивающем 52 л.с. Автомобиль будет доступен только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Расход топлива в смешанном цикле составит всего 4,8 литров на 100 км пути, пишет «Тайпин цичэ».

Kia не стали разрабатывать дизайн своего первого гибридного кроссовера «с нуля». В основе Kia K5 лежит известный во всем мире представительский седан Kia Optima. Единственным отличием гибрида от своего бензинового «двойника» стала глянцевая панель, размещенная на месте решетки радиатора. Салон К5 вообще ничем не отличается от интерьера Kia Optima.

Стоимость новинки в КНР составила почти 200 тыс. юаней за базовую комплектацию и около 250 тыс. юаней за самую оснащенную версию. Ожидается, что новый гибридный седан Kia K5 станет главным конкурентом Toyota Camry Hybrid.