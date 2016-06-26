Москва, 26 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Никита Белых перед задержанием в одном из ресторанов города Москвы получил третью часть взятки — 150 тысяч евро и бутылку вина. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

A-r-e-s Взятка

«В пятницу Белых получил от Юрия Зудхаймера пакет, в котором было 150 000 евро и бутылка вина, — сказал собеседник агентства. — В своих показаниях чиновник подтвердил, что брал пакет. Это уже третий транш».

При этом источник добавил, что «первый (транш) — 200 000 евро — им был получен со стороны Ларицкого (Альберт) еще в мае 2014 г. Второй был на сумму в 50 000».

Согласно данным собеседника агентства, Альберт Ларицкий, который находится под стражей по обвинению в махинациях с кредитами, является экс-членом совета директоров Нововятского лыжного комбината.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов российской столицы по подозрению в получении взятки в 400 000 евро. Губернатору было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

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