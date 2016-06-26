Москва, 26 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на этой неделе получил четыре обращения от предприятий и общественных организаций с просьбой выдвинуть в Думу достойных, по их мнению, людей, которые не участвовали в праймериз партии, сообщает РБК со ссылкой на главу центрального исполкома партии «Единая Россия» Максима Руднева. По его словам, в понедельник, 27 июня, в первой половине дня обращения рассмотрят члены высшего и генерального советов партии на совместном заседании.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Собеседник РБК в руководстве «Единой России» говорит, что у всех этих людей есть шансы стать кандидатами в депутаты.

Одно из обращений пришло из Свердловской области, где по Нижнетагильскому одномандатному округу победил начальник местной полиции Ибрагим Абдулкадыров. Позже единороссы аннулировали его результат, получив обращения об административном давлении на участников голосования. Трудящиеся Уралвагонзавода предлагают выдвинуть на его место Алексея Балыбердина, рассказал Руднев. Балыбердин — один из основателей движения «Антимайдан», замруководителя движения «В защиту человека труда».

Представители профсоюзных организаций АвтоВАЗа попросили включить в список по Самарской области мастера цеха Владимира Держака. На праймериз по региону победили действующие депутаты Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор поддержал идею. Он заявлял, что «самый крупный трудовой коллектив России» должен иметь своего представителя в Госдуме.

Медицинское сообщество Москвы обратилось к съезду «Единой России» с просьбой выдвинуть врача Дмитрия Морозова, ставшего одним из лидеров предварительного голосования партии по общегородскому округу, кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу столицы.

Как сообщил журналистам политолог Павел Данилин, «вслед за трудовыми коллективами «Автоваза» и Уралвагонзавода, предложившими съезду «Единой России» своих кандидатов для включения в список на выборах в Госдуму, к делегатам партийного съезда обратились руководители ведущих медицинских учреждений Москвы, которые предлагают выдвинуть детского хирурга Дмитрия Морозова на выборы в Госдуму по Черемушкинскому одномандатному округу №209».

По данным Павла Данилина, среди инициаторов обращения — руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Сергей Лукьянов, директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

Политолог напомнил, что «под руководством Морозова была разработана программа комплексной охраны здоровья подрастающего поколения «Здоровое будущее», с которой он и шел на праймериз». «В отличие от кандидатов, предложенных коллективами «Автоваза» и Уралвагонзавода, Морозов уже принимал участие в праймериз «Единой России» и вошел в тройку лидеров по общегородскому списку с результатом около 20%», — подчеркнул Павел Данилин.

РБК также отмечает со ссылкой на свои источники в «Единой России», что еще четыре человека, не участвовавшие в праймериз, могут попасть в предвыборный список. Это прокурор Крыма Наталья Поклонская, режиссер Станислав Говорухин, генерал Владимир Шаманов, а также сенатор, исследователь Арктики Артур Чилингаров.