Париж, 26 июня, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Футболист сборной Франции Блез Матюиди поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Ирландии.

John Fischer Футбол

«Мы в четвертьфинале и счастливы, это было непросто, матч начался плохо для нас, пришлось забыть об этом и во втором тайме значительно прибавить, — цитирует спортсмена «Р-Спорт». — Это наш лучший тайм на нынешнем Евро».

При этом Матюиди добавил, что сборная Франции смогла показать свою игру, несмотря на то, «какой сложный соперник нам противостоял».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня сборная Франции по футболу одержала волевую победу над командой Ирландии и прошла в ¼ финала Евро-2016. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счетом 2:1.

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