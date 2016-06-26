Донецк, 26 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Народный артист России Иосиф Кобзон прибыл в Донецк на фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!», который организован в честь 60-летия его творческой деятельности. Об этом, как передает RT, сообщили в Минкульте Донецкой народной республики (ДНР).

iosifkobzon.ru Иосиф Кобзон

«Мы пригласили Иосифа Давыдовича на финал фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!», — сообщил сотрудник министерства. — Этот фестиваль посвящён 60-летию творческой карьеры Иосифа Давыдовича».

При этом источник добавил, что в первый раз — 60 лет назад — выступление Кобзона проходило на сцене Донецкого оперного театра, там, где сегодня проходит финал фестиваля с его участием.

Напомним, народный артист России Иосиф Кобзон, которого власти Украины внесли в «черный список» в рамках санкций против РФ, является почетным гражданином Донецка, Славянска, Макеевки, Краматорска, Артемовска, Горловки и других городов.