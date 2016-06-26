Москва, 26 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Программа «Единой России» составлена на основе предложений граждан и с учетом их интересов, отметила член комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева, модератор дискуссионной площадки «Развитие гражданского общества».

er.ru Съезд «Единой России»

Вопросы развития гражданского общества не стоит рассматривать единым блоком — участие граждан необходимо во всех сферах жизни, считает Ольга Тимофеева. «Речь идет о том, что все сферы жизни необходимо ставить под общественный контроль. Но мы хотим не просто выдвигать требования чиновникам, мы хотим, чтобы общественность была эффективным партнером власти, потому что у нас стоит единая цель — изменение жизни в стране», — сказала Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что граждане должны высказывать свое мнение всеми доступными способами — с помощью участия в опросах и референдумах.

«Программа партии — стратегически объемный документ, составленный, в том числе, и на основе мнений граждан. Мы проводили большую работу по этому вопросу, консультируясь с регионами, в результате чего были получены конкретные предложения. Поэтому можно говорить о том, что программный документ «Единой России» пришел «снизу», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Участники дискуссионной площадки «Аграрная сверхдержава» второго этапа XV Съезда Партии отметили, что нужно навести порядок в части движения паев, установления собственников и дать землю семейным фермам. Закон о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, разработанный «Единой Россией», стал важным подспорьем для регионов, его нужно совершенствовать и дополнять. Об этом в ходе обсуждения задач партии в сфере сельского хозяйства заявила глава крестьянско-фермерского хозяйства «Оскар», заместитель председателя совета Агропромышленного союза Кубани Татьяна Застрожникова.

Один из разработчиков закона о землях сельхозназначения, член Высшего совета партии, замглавы Волгоградской областной Думы Владимир Плотников, принимающий участие в работе дискуссионной площадки, согласился, что в сфере владения землей необходимо и дальше наводить порядок. «Аграрники всегда скромные, а должны быть еще и амбициозными, так как Россия — действительно аграрная сверхдержава. И наведение порядка, вовлечение в оборот пахотной земли — это общая задача, и общеполитическая, и экономическая».

Он добавил, что «у нас на полном кадастровом учете всего 20% участков, мы должны также найти всех собственников и бенефициаров земли». А также — учесть в законе о сельхозземлях семейные фермы, сказал партиец. «По молоку у нас единственная сфера, которая каждый год дает увеличение — это семейные хозяйства, но когда распределяем земли — их не учитываем, а нужно сделать так, чтобы люди могли бы на своей земле построить новые фермы», — заключил Владимир Плотников.

Необходимо усилить вопросы социальной миссии культуры по формированию благоприятной нравственной атмосферы, считает член Высшего Совета Партии Елена Ямпольская, модератор дискуссионной площадки «Культурное лидерство» на съезде «Единой России».

Не надо бояться ставить перед культурой масштабные задачи, связанные не просто с функционированием отдельных художников, а со сбережением нации, развитием страны в целом, считает Елена Ямпольская.

По ее мнению, в программном документе партии необходимо усилить вопросы определения социальной миссии культуры. «Очень давно такие задачи не ставились. Думаю, что деятелям культуры будет приятно, что к ним обращаются со столь серьезными вопросами», — отметила она.

Елена Ямпольская назвала «справедливым» предложение участника дискуссионной площадки, актрисы Анны Снаткиной о поддержке детского кинематографа. «Я обращусь в программную комиссию для того, чтобы эта инициатива была принята», — сказала она.

Еще одной из важных тем обсуждения на площадке стала поддержка региональных учреждений культуры и региональных телеканалов, а также вопросам содействия краеведческим музеям. «Меня очень порадовало, что внесенный в программу партии пункт о поддержке сельских домов культуры и библиотек вызвал такой резонанс сегодня в зале. Совершенно очевидно, что мы попали в «болевую» точку, действительно, людей этот вопрос очень волнует. Думаю, этот пункт останется и по нему будет вестись работа», — заключила Елена Ямпольская.

В первый день II этапа XV съезда «Единой России» также запланирован круглый стол на тему «Мир 2016. Вызовы и возможности», в котором примут участие руководители международных делегаций политических партий. Модераторами встречи выступают заместитель секретаря Генерального совета Партии, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов и заместитель генерального директора ФГУП «ВГТРК» Евгений Ревенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 27 июня, состоится пленарное заседание II этапа съезда «Единой России» на костром будет принята программа, с которой партия пойдет на выборы 18 сентября, а также будут утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва. Планируется, что в работе пленарного заседания съезда примет участие председатель партии «Единая Россия», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.