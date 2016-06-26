Киев, 26 июня, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Одним из ключевых вопросов на переговорах президента Украины Петра Порошенко с лидерами Европейского союза (ЕС) в Брюсселе станет продление ограничительных мер против России. Об этом, как передает Life.ru, заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинско-европейские санкции

«Мы (власти Украины) ожидаем, что по итогам переговоров президента Петра Порошенко с лидерами ЕС будет отправлен четкий политический сигнал относительно сохранения обусловленности между санкционным режимом против РФ и полной имплементацией Минских договорённостей», — отмети он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

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