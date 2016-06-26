Великий Новгород, 26 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Елена Филинкова по итогам проверок детских лагерей в регионе предложила приостановить работу военно-патриотического лагеря «Вымпел-Заручевье» в Поддорском районе. Как сообщает новгородская интернет-газета «Ваши новости», членам рабочей группы пришлось добираться в лагерь сначала на машине, затем на гусеничном транспортном средстве, а потом и вовсе сплавляться на рафте.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

«То есть в случае возникновения экстремальной ситуации или происшествия никто не гарантирует того, что помощь детям будет оказана вовремя», — заявили в аппарате детского омбудсмена. Также, как сообщает издание, претензии к работе этого лагеря были и у представителей Роспотребнадзора, который безуспешно пытался приостановить его в судебном порядке.

Отметим, что год назад, 4 июля 2015 года, лагерь посетил губернатор Новгородской области Сергей Митин, после чего поделился впечатлениями в своём блоге: «Дорога в лагерь «Заручевье-Вымпел» оказалась непростой. Сначала в деревне Передино мы пересели на УАЗы, доехали до Ловати, переправились через реку. Поехали через лес. И вдруг на нас «напали» бойцы в камуфляже. Окружили, потребовали пароль. Пароля мы, конечно, не знали. Бойцы вывели нас из машин, проверили документы. Так сразу, ещё на подъезде к лагерю, мы смогли оценить подготовку его воспитанников. А также убедиться в том, что никто посторонний просто так на территорию не проникнет».

Глава региона рассказал, что инициатором создания лагеря стал президент российской обувной компании Zenden, уроженец деревни Заручевье Поддроского района Андрей Павлов. «Думаю, что вскоре, возможно, подобные лагеря появятся в других местах. Мы обязательно будем поддерживать это замечательное начинание», — обещал губернатор.

Помимо лагеря в Поддорском районе, тревогу у детского омбудсмена вызвали также палаточные лагеря в Валдайском и Демянском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели детей на Сямозере в Карелии губернатор Новгородской области Сергей Митин перед началом работы правительства региона 20 июня поручил самым тщательным образом проверить все детские лагеря региона.