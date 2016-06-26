Лондон, 26 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT подробно описывает уже полученные Великобританией и её покровителями в США выгоды от референдума о выходе из ЕС (Brexit):

Флаг Соединённого королевства

1. Британия входила в тройку финансовых доноров Евросоюза. Теперь она отказалась финансировать общеевропейские бюджетные траты. Итого — 13 млрд. евро.

2. В военной области референдум о выходе из ЕС ни на что не повлиял — Британия как была, так и осталась членом НАТО.

3. Британия вышла из общей миграционной политики с ЕС и теперь с полным на то основанием может закрыть свои границы от беженцев, нелегалов и пр.

4. Британия выходит из общей внешней и торговой политики с ЕС. Это означает, что Лондон и Вашингтон установят еще более плотные отношения, тем более из Вашингтона уже сигнал об этом прозвучал.

5. Фунт стерлингов упал на 8%, тем самым повысив возможности национального экспорта. Вместе с тем, лондонский Сити укрепил свои позиции мирового финансового центра, отвязавшись от общей политики с ЕС.