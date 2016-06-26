Калуга, 26 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. На территории обнинского парка «Усадьба Белкино» сегодня, 26 июня, состоялся V межрегиональный фестиваль казачьей песни, посвященный Дню возрождения казачества и памяти атамана Валерия Ивановича Чигрина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Казаки в лодке. 1890-e

По информации организаторов песенного праздника, межрегиональный фестиваль казачьей песни традиционно проходит в июньские дни на Калужской земле и с 2012 года привлекает все больше участников и гостей.

Ежегодно в конкурсе принимает участие новый состав исполнителей. Главным критерием оценки выступления является соответствие исполнения традиционному казачьему пению, именно такому, как пели в станицах деды и прадеды. В программе нынешнего фестиваля также было широко представлено самобытное творчество казаков: декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Ремесленники, мастера, владеющие секретами различных народных промыслов, носители подлинных традиций казачества организовали мастер-классы.

На праздник в Обнинске в этот день собрались гости из Москвы, Троицка, Одинцова, Рузы, Тулы и городов Калужской области. Помянули и тех, кто погиб, защищая других. Люди, за плечами которых участие в военных конфликтах, считают своими первоочередными задачами сохранение традиций казачества и достойное воспитание подрастающего поколения.

Стремления организаторов разделяют и казаки, живущие за рубежом. В этот день обинскую землю посетили представители русскоязычной общины казаков из Австралии. Они являются потомками донских казаков-старообрядцев.

Учредителями фестиваля выступили и Калужское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья»; Калужское представительство Всевеликого Войска Донского; общинный центр педагогики «СПАС» г. Обнинск. Фестиваль состоялся при поддержке правительства Калужской области в рамках реализации социально важного проекта «СПАСибо СЕМЬЯ.»

Напомним, Валерий Иванович Чигрин, — казачий генерал, походный атаман «Союза Казаков России и Зарубежья», а также атаман отдельной пластунской сотни черноморских казаков, костяк которой составляют казаки, принимавшие участие в боевых действиях в разных «горячих точках» во имя защиты справедливости и интересов России. По своей природе Валерий Чигрин был хорошим организатором и объединителем, и много времени уделял казачеству. Его заветной целью было — найти всех друзей казаков фронтовиков, с которыми воевал когда-то в Приднестровье и в иных горячих точках и объединить их под знаменем особой отдельной сотни Черноморских казаков. И нужно отметить, что ему это удалось. В начале 2012 года казаки фронтовики, которых Валерию Чигрину удалось найти, собрались в городе Малоярославце на казачий круг и учредили отдельную пластунскую сотню Черноморских казаков на базе Международного общественного объединения «Союз Казаков России и Зарубежья». Казачий полковник Валерий Чигрин был единогласно избран атаманом этой сотни.

12 июня 2012 года, после продолжительной болезни Валерия Чигрина не стало. Самоотверженную деятельность Чигрина, направленную на объединение людей и развитие казачества, заметили не только его друзья, но и все остальные казаки, которые с ним в разное время общались. В связи с этим, фестивали казачьей песни проходят в память казачьего атамана Валерия Чигрина.