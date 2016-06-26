Москва, 26 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Никита Белых задержан по подозрению в получении взятки. Политика задержали в самом центре Москвы — в баре-ресторане торгового центра «Лотте Плаза». По версии Следственного комитета России, Никита Белых подозревается в получении взятки за покровительство двум кировским предприятиям. 25 июня 2016 г. Никите Белых было предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщало ранее ИА REGNUM.

Tim Evanson Правосудие

«Особую пикантность этой истории придает то, что себя Белых всегда пытался представить как ярого борца с коррупцией. Именно его советником был Алексей Навальный, позже осужденный по делу «Кировлеса». Теперь судьба Навального настигла и самого Белых. Причем взяли кировского губернатора «с поличным» — всю страну обошла фотография его испуганного лица, лежащие на ресторанном столике меченые купюры. Как эти кадры с места преступления не похожи на знакомую многим бравую физиономию кировского губернатора, позирующего с подстреленными на охоте животными. Сам Никита Белых не отрицает факт получения денег, но утверждает, что это была не взятка, а якобы деньги «на развитие города». Кировский губернатор выражает готовность сотрудничать со следствием, очевидно рассчитывая, что это позволит ему получить меньшее наказание. Впрочем, не факт, что это единственный эпизод, который известен оперативникам. Очевидно, что доказательная база у правоохранительных органов есть. И наказания Белых не избежать. Часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» подразумевает под особо крупным размером взятки сумму свыше 1 млн рублей. За взяточничество в особо крупном размере предусматриваются штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет и штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Конечно, столь большой срок маловероятен», прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM адвокат Александр Зорин.

«Никита Белых стал очередным главой субъекта Российской Федерации, которому грозит лишение свободы в связи коррупционной деятельностью. Предыдущим был губернатор Сахалинской области, который уже пребывая в СИЗО, лишился занимаемой должности «в связи с утратой доверия президента РФ». Коррупционное законодательство довольно обтекаемое. За одни и те же деяния субъект может получить от штрафа до нескольких лет лишения свободы. Не является исключением и случай с Никитой Белых, несмотря на особо крупные размеры инкриминируемой ему взятки. Поскольку Белых имел отношение к либеральной оппозиции, то вполне понятно, что в общественном мнении будет определенными кругами создаваться представление, что эпизод со взяткой может быть неким «политическим заказом». Возможно, этой линии будет придерживаться и защита Белых. На мой взгляд, склонность к совершению преступлений не зависит от политической принадлежности фигурантов подобных дел. И, по всей видимости, это не последний эпизод с задержанием за взятку крупных российских чиновников, в том числе, и губернаторов. Я уверен, что среди таковых будут и представители правящей партии», — отметил в интервью ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.