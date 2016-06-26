Париж, 26 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу одержала волевую победу над командой Ирландии и прошла в ¼ финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая 26 июня на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счетом 2:1.

Carla Arenas Футбол

Героем встречи стал нападающий хозяев турнира Антуан Гризманн, который во втором тайме оформил дубль. У команды Ирландии в начале встречи отличился Робби Брэди.

Отметим, что в ¼ финала сборная Франции сыграет с победителем пары Англия — Исландия.

Евро-2016. Плей-офф. 1/8 финала.

Франция — Ирландия — 2:1.

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