Вашингтон, 26 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Власти США намерены продолжать выстраивать «особые и тесные» отношения с Великобританией. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече с итальянским министром иностранных дел и международного сотрудничества Паоло Джентилони в Риме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения США и Великобритании

«Мы, США, будем продолжать наши очень тесные и особые отношения с Великобританией, — сказал он. — Мы ценим эти отношения. Они не изменятся из-за этого голосования (Brexit)».

При этом Керри добавил, что власти США «убеждены, что все это можно преодолеть в разумном и обдуманном ключе, который будет основан на сильнейших сторонах ЕС» и рыночной системы, а также интересах международной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Евросоюзе (ЕС) состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.

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