Минск, 26 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. «Вечера Большого театра в Замке Радзивиллов» стартовали 24 июня в городе Несвиже Минской области, сообщает сайт белорусского театра оперы и балета.

Генрих Семирадский. Похороны знатного руса. 1892

Музыкальные выступления проводятся в бывшей резиденции польско-литовского рода магнатов Радзивиллов, а также в костёле Божьего тела, где находится их родовая усыпальница и до сих пор хранятся забальзамированные мумии представителей данного рода. С советских времён и до недавнего времени резиденция выполняла функцию пансионата, где по профсоюзным путёвкам отдыхали труженики колхозов и заводов. Новая волна «белорусизации» полностью изменила облик и бывшей резиденции магнатского рода, и самого города.

Александр Лукашенко отказался размещать в бывшей резиденции магнатов Радзивиллов ещё одну свою резиденцию. Бюджетные средства были потрачены на создание дворцово-паркового комплекса с целью развития туризма. Уже создан музей польско-литовского рода, объявленного «белорусским», а также проводятся увеселительные мероприятия с привлечением «звёзд» российского шоу-бизнеса и белорусской эстрады.

Нынешние «Вечера Большого театра в Замке Радзивиллов» проводятся в седьмой раз. Зрителям предлагаются концерты классической музыки в костёле, музыкальные и театральные постановки в несвижском дворце, который уже считается замком — как и другие «родовые гнёзда» польской шляхты, опекаемые в рамках госпрограммы «Замки Белоруссии».

Чиновники «идеологической вертикали» постсоветской республики уделяют большое внимание популяризации неоязычества. Весной прошли конкурсы «писанки» и демонстрации «вышиванок», а 25 июня в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в деревне Строчица Минского района состоялось празднование Купалья: участники мероприятий провели шествие в «вышиванках», водили хороводы у костра и прыгали через кострище, искали цветок папоротника и проводили иные обряды. В прошлые годы было отмечено несколько несчастных случаев при прыжках через костёр (преимущественно нетрезвых граждан), поэтому в этом году организаторы действовали в соответствии с указаниями МЧС.

Помимо славянской мифологии в почёте у властей и реконструкторов постсоветской республики также мифология и культура скандинавов. В Кобринском районе Брестской области 25 июня состоялась презентация исторического тура «Янтарный путь». Гвоздём программы стала плавающая по реке Муховец копия корабля викингов — дракара «Слейпнир». Судно названо в честь персонажа скандинаской мифологии — восьминогого коня Одина. Команда гребцов была укомплектована из членов клубов «Железный желудь» и «Перуново колесо». Корабль построен в 2015 году по проекту Агентства США по международному развитию (USAID) «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого Программой развития ООН в Белоруссии. Ещё одна скандинавская ладья курсирует около бегов Несвижа.

«Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры» предусматривает также ряд других мероприятий в рамках политики «белорусизации». На очереди — «День вышиванки», который в июле проведут Минкультуры, Мингорисполком и «Белорусский республиканский союз молодёжи» (БРСМ) в целях повышения политической культуры и воспитание патриотического самосознания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, почти десять лет в Белоруссии проводится политика «белорусизации», затрагивающая все сферы жизни белорусского общества. В 2015 году власти постсоветской республики пытались конструировать новую идентичность белорусов, внедряя в общественное сознание новые мифы и ремейки идеологем националистов начала XX века.