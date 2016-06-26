Москва, 26 июня, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов берут показания у троих мужчин, которые могут быть причастны к конфликту между пассажирами BMW и пешеходами на Старом Арбате. Об этом, как передает НТВ, сообщил член общественного совета управления МВД по Москве, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

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«Все трое участников инцидента установлены и дают показания в отделе полиции», — сказал он.

При этом Антон Цветков сослался на разговор с сотрудниками ОВД Арбат.

Официального подтверждения этой информации от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня на Старом Арбате в Москве произошел скандальный инцидент: пассажир иномарки напал на девушку, которая решила снять на видео, как водитель транспортного средства нарушает правила, заехав на пешеходную зону. Мужчина сильно ударил девушку по спине и разбил ее телефон.

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